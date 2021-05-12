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Gündem Tepkinin nereden geldiğine bakın! Türkiye haklı çıktı
Gündem

Tepkinin nereden geldiğine bakın! Türkiye haklı çıktı

Filistin’deki katliamlara sessiz kalan “uluslararası” arenanın Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi üzerinden saldırmasını haberleştiren Cumhuriyet, istemeden Türkiye’nin haklılığını ispatladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 13:45:00 - 2021-05-12 13:51:24
Tepkinin nereden geldiğine bakın! Türkiye haklı çıktı

Dünya kamuoyu, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tek ses oldu. Ancak Batılı devletlerden birkaç cılız ses dışında elle tutulur hiçbir açıklama gelmedi.

Türkiye’de yüzlerce kadının katledilmesine neden olan İstanbul Sözleşmesi söz konusu olduğunda ise, “uluslararası odaklar” kafasını çıkarıp duyar kasmaya ve sözleşmeyi savunmaya başladı. Filistin’deki katliama ağzını açmayanlar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından insan hakları savunucusu kesilip Ankara’ya saldırmaktan imtina etmedi.

Söz konusu Filistin olunca duyar göstermeyip İstanbul Sözleşmesi üzerinden kendilerince duyar kasanların sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet, “Türkiye’ye uluslararası tepki” başlıklı bir habere imza attı.

Haberde, Uluslararası Af Örgütü’nden 16 ülkeye kadar, Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi nedeniyle tepki gösterenlere yer verildi.

Sözde insan hakları savunuculuğuna soyunup kokuşmuş sözleşme üzerinden Türkiye’ye saldıranların, Filistin’e duyarsız kalıp oradaki insan hakları ihlallerini hiçe sayması, Türkiye’ye kimlerin karşı olduğunu da açıkça gözler önüne serdi.

İkiyüzlü devlet ve örgütlerin Türkiye’yi hedef alması, Ankara hükümetinin bu konudaki haklılığını da kanıtladı.

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