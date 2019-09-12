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Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur

HDP'li Ahmet Türk ile ilgili yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı hedef aldı. Turan’ın boyundan büyük işlere karıştığını söyleyen Arınç; “Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin.” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:44
Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur

Susamam” isimli rap parçasıyla açıkça halkı isyana çağıranları görmezden gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, bununla yetinmeyerek terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'e de sahip çıkmıştı.

"Ahmet Türk'ü tanıyorum, terörle bir alakası yoktur" ifadeleriyle HDP'li Türk'ü aklamaya çalışan Bülent Arınç'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu.” demişti.

Sana yazık olur, haddini bil

Bülent Arınç, toplumdan kendisine gelen tepkilere Show Haber'de cevap verdi. AK Partili Turan'a çok sert yüklenen Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.

“Kamuoyuna ilan etsinler

Ahmet Türk’ü ben yıllardan beri tanıyorum. Kandil’le HDP ile ilişkisi olduğunu ama terör ve şiddete karşı olduğunu ifade ettim. Görevden alınmıştır. Alabilir. İdari bir tedbirdir. Eğer Teftiş Kurulu’nun bir raporu varsa savcılıkların açmış olduğu davalarda varsa bunları kamuoyuna ilan etsinler. Aynı zamanda da mahkeme kararıyla görevden almayı uygulasınlar. Yoksa aksi takdirde bazılarının algısı o noktaya gelir ki kurt kuzuyu yemeye niyetlenmiş, suyun başında da olsa suyumu bulandırdın diyor, diyebilirler.

Kalın birileri gibi hacıyatmaz değildir

İbrahim Kalın akıllı adamdır. Birileri gibi böyle hacıyatmaz değildir. Ben sözümün başında on dakika diyorum ki bana sorduğunuz sorulara sadece Bülent Arınç olarak cevap vereceğim. Ben hiçbir zaman geri adım atmış bir insan değilim. Ben hukuk çerçevesinde bildiklerimi söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza zarar verecek hiç bir hareketin içinde olmam. Ona gelecek zararları önlemeye çalışırım. ”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:44
  1. Bülent Turan
  2. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
  3. Bülent Arınç
  4. Ahmet Türk
  5. İbrahim Kalın

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