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Gündem

Tepkiler sonrası İyi Partili Lütfü Türkkan’ın kızından flaş karar

Siren ve çakara sahip araçla emniyet şeridini ihlal eden ve bu görüntüleri paylaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, gelen tepkilerin ardından dayanamayarak sosyal medya hesabını kullanıma kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:37:00 -
Tepkiler sonrası İyi Partili Lütfü Türkkan’ın kızından flaş karar

Yılbaşında evinde verdiği "zenneli" parti ile gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, çakarlı bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada binlerce kişinin duruma tepki göstermesi sonrasında Türkkan, sosyal medya hesabını kapattı.

Arkadaşlarının yanına giderken emniyet şeridini kullandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, çakar takılı bir araçla emniyet şeridinde hızla giden bir araç içerisinden çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşıp, "Geliyorum" yazısı ile paylaştı. Türkkan, trafik kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin ardından, arkadaşları ile olan fotoğrafını "Yetişirim demiştim" yazısı ile paylaştı.

Sosyal medya hesabını kapattı

Türkkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. Binlerce kişi Türkkan'ın paylaşımlarını kendi hesaplarından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Dilara Türkkan paylaşım yaptığı sosyal medya hesabını kapattı.

Zenneli partiyle gündem olmuştu

Öte yandan, Türkkan daha önce de yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündeme oturdu. Son olarak 1 Ocak'ta evinde verdiği "zenneli" yılbaşı partisini sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Dilara Türkkan, yine gündeme oturmuştu.

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Yorumlar

TAYFUN KAYA

Bu ülkede kanunlar bir tek garibana işler. Vergisini verir, askere gider, seçilmişlere hizmet eder. Kendi seçtiklerine köle olan başka bir toplum yoktur. Polis amblemli araçlar, cankurtaran, itfaiye araçları, Başkan, Meclis Başkanı, Genel Kurmay Başkanı tamam gerisi çakarsız olmalı. Vali, Beldiye Başkanı niye çakarla gezer, ona yol açılır anlamam, trafiğe girsin ki yönetemediğini anlasın.
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Angaralı

Keşke babanın milletvekilliğide kapansa, hatta iyi partide kapansa... asalaklar...
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