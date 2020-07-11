Tepkiler çığ gibi büyüyor! Ebru Polat'tan Semiha Yıldırım paylaşımı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medyada hakaret içerikli sözler paylaşan İYİ Partili Levent Özeren Bursa’da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özeren daha sonra ise tutuklanmıştı.



Özeren’in yaptığı çirkin paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Özeren'e tepki gösteren bir isim de Ebru Polat oldu.

Ebru Polat sosyal medya hesabından Semiha Yıldırım'ı paylaşarak şunları yazdı:,

"Çok güzel bir hanımefendi, çok güzel bir annesin. Tüm kadınlar senin yanında Semiha öğretmenim. Bırak edepsizler kendileri utansın. Bıktık artık biz kadınlara yapılan şiddetten..."