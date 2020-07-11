Tepkiler çığ gibi büyüyor! Ebru Polat'tan Semiha Yıldırım paylaşımı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Özeren'in çirkin paylaşımına bir tepki de Ebru Polat'tan geldi. Polat, sosyal medya hesabından Semiha Yıldırım'ın paylaşarak "Çok güzel bir hanımefendi, çok güzel bir annesin. Tüm kadınlar senin yanında Semiha öğretmenim. Bırak edepsizler kendileri utansın. Bıktık artık biz kadınlara yapılan şiddetten..." ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medyada hakaret içerikli sözler paylaşan İYİ Partili Levent Özeren Bursa’da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özeren daha sonra ise tutuklanmıştı.
Özeren’in yaptığı çirkin paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Özeren'e tepki gösteren bir isim de Ebru Polat oldu.
Ebru Polat sosyal medya hesabından Semiha Yıldırım'ı paylaşarak şunları yazdı:,
"Çok güzel bir hanımefendi, çok güzel bir annesin. Tüm kadınlar senin yanında Semiha öğretmenim. Bırak edepsizler kendileri utansın. Bıktık artık biz kadınlara yapılan şiddetten..."