Tepki yağıyor! Milletvekili, devlet malına böyle zarar verdi

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Kararın Meclis'te okunması ile birlikte CHP ve HDP sıralarında devlet karşıtı sloganlar atılmaya başlandı. Bir vekilin de masanın çekmecesini hınçla çekip vurduğu görüldü.

Başka bir vekilin "Devlet malı, devlet!" diye uyarıda bulunmasının ardından çekmeceyi daha çok vuran vekile sosyal medyada tepki yağdı.

Kim olduğu ortaya çıktı!

Devletin malına zarar veren vekilin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olduğu öğrenildi. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, skandal görüntülere tepki göstererek "Şu hale bakın; bu adam CHP Genel Başkan Yardımcısı" ifadelerini kullandı.