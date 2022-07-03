Tepki yağıyor! İsmail Saymaz'dan Öcalan sloganı atan HDP'lilere güzelleme

Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde, teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Öcalan sloganı atan PKK yandaşı HDP'liler, bununla yetinmeyerek teröristbaşının posterini de açmaya kalkıştı.

Öcalan sloganlarını görmezlikten geldi

Salonda Abdullah Öcalan sesleri yükselirken, Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz da, kongrenin düzenlendiği salondan canlı yayına bağlanarak, kongreyi anlattı.

Terör yandaşlarının attığı skandal Öcalan sloganlarına değinmeyerek ekran başındaki izleyicinin adeta aklıyla dalga geçen Saymaz, "Burada öne çıkan sloganlar var." dedikten sonra, PKK yandaşlarını şöyle güzelledi:

Kadına yönelik şiddetle ilgili sloganlar var. Gazetecilerin tutuklanmasına yönelik sloganlar var. Öte yandan demokratik Cumhuriyet sloganları atılıyor ve bu talep pankarta da yazılmış...

İsmail Saymaz'a tepki yağdı

İsmail Saymaz'ın salonda duyduğu Öcalan ve terör lehine atılan sloganlara değinmeyip, HDP'lileri güzellemesine sosyal medyada tepki yağdı.

Saymaz'a verilen tepkilerden bazıları şöyle: