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Gündem Tepki yağıyor! İsmail Saymaz'dan Öcalan sloganı atan HDP'lilere güzelleme
Gündem

Tepki yağıyor! İsmail Saymaz'dan Öcalan sloganı atan HDP'lilere güzelleme

HDP 5. Olağan Kongresi'nde teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan PKK yandaşları, Öcalan posteri açmak istedi. CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'nin yorumcusu İsmail Saymaz ise, kongreden bağlandığı canlı yayında PKK yandaşlarını, "Demokratik Cumhuriyet sloganları atılıyor." sözleri ile güzelledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 21:11:00 - 2022-07-03 21:50:03

Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde, teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Öcalan sloganı atan PKK yandaşı HDP'liler, bununla yetinmeyerek teröristbaşının posterini de açmaya kalkıştı.

Öcalan sloganlarını görmezlikten geldi

Salonda Abdullah Öcalan sesleri yükselirken, Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz da, kongrenin düzenlendiği salondan canlı yayına bağlanarak, kongreyi anlattı.

Terör yandaşlarının attığı skandal Öcalan sloganlarına değinmeyerek ekran başındaki izleyicinin adeta aklıyla dalga geçen Saymaz, "Burada öne çıkan sloganlar var." dedikten sonra, PKK yandaşlarını şöyle güzelledi:

Kadına yönelik şiddetle ilgili sloganlar var. Gazetecilerin tutuklanmasına yönelik sloganlar var. Öte yandan demokratik Cumhuriyet sloganları atılıyor ve bu talep pankarta da yazılmış...

İsmail Saymaz'a tepki yağdı

İsmail Saymaz'ın salonda duyduğu Öcalan ve terör lehine atılan sloganlara değinmeyip, HDP'lileri güzellemesine sosyal medyada tepki yağdı.

Saymaz'a verilen tepkilerden bazıları şöyle:

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Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

Bu İ.Saymaz denilen Hain , herb.kolog iyice azıttı.

Kâmil

İsmail akıllı ol cenabet partisi senide ... gibi kapının önüne koyar o zaman kapının önüne bağlanmak için yer ararsın bulamazsın sana kimse kemik vermez tarih senin gibi doneklerle dolu
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