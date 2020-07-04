Tepki yağıyor! CHP’li eski milletvekili fena rezil oldu

A Haber'in programına çıkan A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür'in ekrandayken alt yazıda "TSK ve ÖSO Afrin'e ilerliyor" alt yazısı değiştirilerek "A Haber izleyenler diğer kanalları izleyenlerden daha eyitimli!!!" yazıldı ve sosyal medyada paylaşıldı.

CHP'li eski milletvekili trollendi

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, sosyal medya hesabından değiştirilen alt yazılı ekran görüntüsünü paylaşarak trollendi. Aksünger, "Keşke alt yazıyı yazanı da eğitseydiniz !! Eyitim şart!" dedi.

Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Erdal Aksünger'in bu montajı paylaşımı akıllara A Haber'e yönelik montaj kumpaslarını getirdi. A Haber'e 100'den fazla montajla kumpas kurulmuştu.

Sosyal medyada tepki yağdı

Sabah'ın haberine göre; Aksünger'in paylaşımı altına çok sayıda tepki mesajı yazıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Keşke sorgulamadan montaj resimlere atlayan sazanları da eğitseler!" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Montajı kendileri yaptığı için olabilir mi?" diye sorarken, bir diğeri "Keşke böyle basit böyle basit işlerle uğraşmayacak kadar eğitilseydiniz" diyerek tepki gösterdi.