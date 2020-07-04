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Gündem

Tepki yağıyor! CHP’li eski milletvekili fena rezil oldu

A Haber ekranlarına çıkan A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür’in ekrandayken alt yazıda “TSK ve ÖSO Afrin’e ilerliyor” alt yazısı yazılıydı. Photoshopla bu alt yazı, troller tarafından değiştirilerek “A Haber izleyenler diğer kanalları izleyenlerden daha eyitimli!!!” yazıldı. Photoshoplu ekran görüntüsü CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aksünger fena trollendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:20:00 -
Tepki yağıyor! CHP’li eski milletvekili fena rezil oldu

A Haber'in programına çıkan A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür'in ekrandayken alt yazıda "TSK ve ÖSO Afrin'e ilerliyor" alt yazısı değiştirilerek "A Haber izleyenler diğer kanalları izleyenlerden daha eyitimli!!!" yazıldı ve sosyal medyada paylaşıldı.

CHP'li eski milletvekili trollendi

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, sosyal medya hesabından değiştirilen alt yazılı ekran görüntüsünü paylaşarak trollendi. Aksünger, "Keşke alt yazıyı yazanı da eğitseydiniz !! Eyitim şart!" dedi.

Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Erdal Aksünger'in bu montajı paylaşımı akıllara A Haber'e yönelik montaj kumpaslarını getirdi. A Haber'e 100'den fazla montajla kumpas kurulmuştu.

Sosyal medyada tepki yağdı

Sabah'ın haberine göre; Aksünger'in paylaşımı altına çok sayıda tepki mesajı yazıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Keşke sorgulamadan montaj resimlere atlayan sazanları da eğitseler!" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Montajı kendileri yaptığı için olabilir mi?" diye sorarken, bir diğeri "Keşke böyle basit böyle basit işlerle uğraşmayacak kadar eğitilseydiniz" diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

Vurucu

Adamın kafası bulaşık süngeri gibi ne kadar kir pislik varsa beyninde depoluyor
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Nur

a haber izleyicisi ayağı yere basan çoğunluktur cumhurbaşkanına Ak partiye oy veren bu ülkenin güzel milli vatandaşıdır cehaletin karanlık sularında yüzen bu ülkenin chp li azınlığın kimleri izlediği de belli eğitim yazmasını bilmeyecek kadar avanaktır
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