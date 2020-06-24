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Tepki yağıyor! Alparslan Kuytul'dan skandal 'baro' açıklaması

Yaptığı 'namaz' provokasyonu nedeniyle büyük tepki çeken Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul, bir skandala daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:57:00 -

Yaptığı 'namaz' provokasyonu nedeniyle tepki toplayan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul, bir skandala daha imza attı.

Kuytul, baroların avukatlık kanununda yapılacak değişikliklere karşı başlattığı provokatif amaçlı sözde 'Savunma Yürüyüşü'ne arka çıktı.

İnsanların 'haksız' yere hapishaneye doldurulduğu şekilde ilginç ifadeler de kullanan Kuytul, Türkiye'nin 'polis' devleti yapıldığını öne sürerek, emniyet teşkilatını hedef aldı ve devlete karşı halkı kışkırtmaya çalıştı.

Kuytul'un skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağıyor.

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