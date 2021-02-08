Tepki görünce mecburi tepki verdi: Mansur Yavaş fena köşeye sıkıştı!

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kabe-i Muazzama'ya hadsiz hakarette bulunarak Müslümanların sinir ucu ile oynayan provokatörlere bugüne dek hiçbir tepki göstyermemişti. Belediye Meclis toplantısında AK Parti'li Nihat Yalçın, Yavaş' bunun sebebini sordu. Köşeye sıkışan CHP'li Yavaş çareyi hakaret etmekte buldu.

'Tepki görünce mecburi tepki'

Mansur Yavaş, 'Kabe-i Muazzama'ya hakaret edenlere neden tepki göstermediniz?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Kabe-i Muzzama'ya orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabul edeceğiz. Bu mümkün mü? Bu suçlamanızı kabul etmiyoruz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz. Milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil herkes eleştirmiştir bunu."

Peki LGBTİ'ci medya ne yaptı?

LGBTİ'lileri eleştirmemeye yeminli muhalif medya ise, Mansur Yavaş'ın "Kabe-i Muzzama'ya orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabul edeceğiz. Bu mümkün mü?" ifadelerini kırparak servis etti.