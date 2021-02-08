  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tepki görünce mecburi tepki verdi: Mansur Yavaş fena köşeye sıkıştı!
Siyaset

Tepki görünce mecburi tepki verdi: Mansur Yavaş fena köşeye sıkıştı!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP'li Başkan Mansur Yavaş'a yöneltilen, 'Kabe-i Muazzama'ya hakaret edenlere neden sessiz kaldınız?' sorusu Yavaş'ı fena köşeye sıkıştırdı. Bir yanda oy diğer yanda din hesabı yapan Yavaş, kendisine gelen tepki üzerine mecburi tepki gösterdi. Muhalif medya ise çareyi Mansur Yavaş'ın ilgili açıklamasını kırparak vermekte buldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 23:57:00 - 2021-02-09 00:09:38
Tepki görünce mecburi tepki verdi: Mansur Yavaş fena köşeye sıkıştı!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kabe-i Muazzama'ya hadsiz hakarette bulunarak Müslümanların sinir ucu ile oynayan provokatörlere bugüne dek hiçbir tepki göstyermemişti. Belediye Meclis toplantısında AK Parti'li Nihat Yalçın, Yavaş' bunun sebebini sordu. Köşeye sıkışan CHP'li Yavaş çareyi hakaret etmekte buldu.

'Tepki görünce mecburi tepki'

Mansur Yavaş, 'Kabe-i Muazzama'ya hakaret edenlere neden tepki göstermediniz?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Kabe-i Muzzama'ya orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabul edeceğiz. Bu mümkün mü? Bu suçlamanızı kabul etmiyoruz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz. Milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil herkes eleştirmiştir bunu."

Peki LGBTİ'ci medya ne yaptı?

LGBTİ'lileri eleştirmemeye yeminli muhalif medya ise, Mansur Yavaş'ın "Kabe-i Muzzama'ya orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabul edeceğiz. Bu mümkün mü?" ifadelerini kırparak servis etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden ülkeyi karıştıran iddia: İçimizde Türkiye'ye çalışan bir grup var
Teknoloji

Yunan profesörden ülkeyi karıştıran iddia: İçimizde Türkiye'ye çalışan bir grup var

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir grup olduğunu iddia etti.
Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk açıklama
Siyaset

Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Memleket Hareketi'ni kuran ve CHP'den bugün istifa edeceğini açıklayan Muharrem İn..
Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin
Gündem

Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Gündeme ilişk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay