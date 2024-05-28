Tepki gelince AK Partili eski başkanın dediğine geldi Chp’li Başkan’dan coca cola geri adımı

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın ardından geçtiğimiz yıl belediye işletmeleri boykota başlamış ve İsrail menşeili ürünlerini menülerinden çıkarmıştı. Derince Belediyesi iştirak şirketi Yelken AŞ’de 30 Ekim 2023 tarihinde Kocaeli’de ilk Coca Cola ürünlerini kaldırarak boykotu başlatan iştirak şirketlerden biri olmuştu.

BOYKOT SONLANDIRILMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP’li Sertif Gökçe, belediye başkanı seçilmesinin arından Derince Belediyesinin iştikari Yelken A.Ş ise 30 Ekim’de başladığı bu boykotu geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Genel Müdürü olarak da görev yapan Yılmaz Akyıldız, Yelken AŞ’in başına getirilmesinin ardından Coca Cola’yı Yelken AŞ’ye geri geldi.

SAYAR DUYURDU

Kararın ardından MHP Derince eski ilçe başkanı Salim Sayar, konuyla ilgili Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’yle görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında;

“Derince Belediyesi iştirakı olan Yelken Kafe A.Ş. De İsrail destekçisi Coca Cola ürünlerinin tekrar satılmaya başlandığı duyumunu aldık. Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Sertif Gökçe’yi aradım.Başkan hassasiyetimiz için teşekkür ederek gerekli talimatı vermiş sözleşmeyi iptal ettiklerini ve mevcut ürünleri de iade ettiklerini belirtmiştir.Bu nedenle Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe Beye teşekkür ediyorum.” dedi.

İADE ETME KARARI ALINDI

Halkın Gazze hassasiyetine öncelik veren Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Yelken A.Ş’ye talimat vererek Coca Cola ile sözleşmesini iptal etti ve mevcut ürünleri de iade etme kararı aldı.

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