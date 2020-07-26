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Dünya

Tepki çeken olay sonrası intikam çağrıları yapıldı! ABD'de ırkçıların sokağa inmesinden korkuluyor

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolar ülkede tüm hızıyla devam ederken, gösterilerde Amerikan bayrağı yakılması infiale neden oldu. Büyük tepki çeken olay sonrası sosyal medyada intikam çağrıları yapılırken, ABD bayrağının yakılmasının ırkçı grupların sokaklara inmesine neden olmasından endişelenildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:19:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde protestocular ABD bayrağını yaktı.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde protestolar her geçen gün şiddetleniyor. George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestolar, 24 Temmuz'da federal bir yargıcın aldığı kararla ayaklanmaya dönüştü. Yargıç, Oregon protestoları sırasında tutuklama yapan federal ajanların eylemlerini kısıtlama dilekçesini reddetti. Bunun üzerine daha fazla insan sokağa indi. 22 Temmuz'da Başkan Donald Trump, yasa ve düzenin sağlanması için Portland dahil demokratların yönettiği şehirlere federal ajanlar göndereceğini açıkladı.

ABD bayrağı yakıldı

Trump'ın açıklamasının ardından 24 Temmuz'da yaklaşık 4 bin protestocu federal ajanlara rağmen sokağa indi. O günden sonra eylemlerin aralıksız sürdüğü kentte yerel polisin önüne geçemediği şiddet olaylarına federal ajanların müdahalesi de yetersiz kalıyor. Dün gece gösterilerde ABD bayrağı yakılırken, büyük tepki çeken olay sonrası sosyal medyada intikam çağrıları yapıldı.

"Irkçılar sokağa inerse ciddi sonuçlar ortaya çıkar"

Yerel otoriteler, ABD bayrağının yakılmasının ırkçı grupların sokaklara inmesine neden olmasından endişelendiklerini dile getirdi. Daha önce karantinanın kaldırılması için pek çok şehirde ağır silahlarla belediye meclislerini basan ırkçı grupların sokağa inmesinin ciddi sonuçlar ortaya çıkarmasından korkuluyor.

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Yorumlar

Hasan Ali

Ee insinler parça parça olsunlar
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