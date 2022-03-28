Tepki çeken Et ve Süt Kurumu genel müdürü görevden alındı! Zamlar geri alınacak mı?

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.

“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu”

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi.” demişti.

Görevden alındı

Uzun’un bu açıklaması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Diğer taraftan zamların geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.