Tepebaşı’nda ‘Şarj istasyonlarının’ sayısı artacak

Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji uygulamaları kapsamında, gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde kente kazandırılan elektrikli otomobil şarj istasyonlarının ilki hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ile Zorlu Enerji arasında yapılan protokol kapsamında kent geneline kurulacak elektrikli otomobil şarj istasyonlarının ilki hizmet vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz Şubat ayında kurulumu tamamlanan ilk istasyon, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan Tepebaşı Belediyesi otoparkında kullanıma sunulmuştu. Her biri 22 kilovat gücünde 2 adet sokete sahip olan şarj istasyonu, Türkiye’deki tüm yüzde 100 elektrikli otomobillere uygun şekilde tasarlandı.

Kullanıcılar internetten abonelik başvurularını yaparak adreslerine gönderilecek ZES üyelik kartlarıyla elektrik şarj işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Elektrikli araç sahipleri, www.zes.net web sitesinden veya ZES mobil uygulamasından sisteme üye olabilirken, aynı zamanda ZES istasyonları hakkında bilgi alabiliyor.

Öte yandan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın temasları ile Eskişehir kent merkezinde ücretsiz olarak elektrikli otomobil şarj istasyonu kurma kararı alan şirket, farklı noktalarda da kurulum gerçekleştirerek istasyon sayısını artırmayı planladıklarını bildirdi.