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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan 2 Eylül mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:34
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan 2 Eylül mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Eskişehir’in Milli Mücadele döneminde emperyalizme karşı vatanını savunan Anadolu halklarının kaleleri arasında yer aldığını belirten Ataç, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:


"19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, zorlu bir yürüyüşün ardından zaferle taçlandırılmıştır. 2 Eylül 1922 tarihi, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluş tarihi olarak o büyük zafere giden yolda önemli bir aşamayı işaret etmektedir. Aydınlık ve güzel günlere inanmış bir liderin ışığı, bağımsızlık isteyen ulusumuzun yolunu aydınlatmıştır. Eskişehir, Milli Mücadele döneminde, emperyalizme karşı vatanını savunan Anadolu halkının kaleleri arasında yer almış, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşu, Büyük Taarruz ile başlayan ve zafere giden yolun anahtarı olmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, o dönem Eskişehir için şu ifadeleri kullanıyor: ’Eskişehir’i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve büyük cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır.’ Ne mutlu bize, aradan geçen 97 yılda, Eskişehir, çağdaş şehir standartlarını yakalayarak ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmiş, dayanışma, barış ve hoşgörü içinde yaşamayı kent kimliğinin bir parçası haline getirmiştir. Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın önderi, çağdaş ve demokratik Cumhuriyet’imizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlık yolunda gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum."

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:34
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