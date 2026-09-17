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Gündem Balığa çıkan herkesi ilgilendiriyor! Avcılıkta kurallar değişti
Gündem

Balığa çıkan herkesi ilgilendiriyor! Avcılıkta kurallar değişti

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Balığa çıkan herkesi ilgilendiriyor! Avcılıkta kurallar değişti

Amatör ve ticari balıkçılığa ilişkin yeni düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlandı. 15 yaşını dolduranlara veli veya vasi onayıyla Amatör Balıkçı Belgesi verilebilecek, mavi yüzgeçli orkinos avı izne bağlanacak, amatör balıkçı teknelerine ruhsat zorunluluğu gelecek. İstavritte asgari avlanabilir boy ise 13 santimetreden 12 santimetreye indirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca amatör balıkçının yanı sıra ticari balıkçılığı da ilgilendiren önemli değişikliklere gitti.

16 Eylül 2026 tarihli ve 33372 sayılı Resmî Gazete'de, 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ için değişiklikler yayımlandı.

15 yaşını dolduranlar belge alabilecek

Amatör balıkçılıktaki dikkat çekici değişikliklerden biri yaş sınırında yapıldı.

Yeni düzenlemeyle 15 yaşını doldurmuş kişilere, veli veya vasilerinin yazılı onayı bulunması şartıyla Amatör Balıkçı Belgesi düzenlenebilecek.

Amatör balıkçı teknelerine ruhsat geliyor

Teknesiyle amatör balıkçılık yapanları doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme de yürürlüğe girecek.

1 Eylül 2027'den itibaren amatör balıkçılık faaliyetinde kullanılacak gemiler için il veya ilçe müdürlüklerinden “Amatör Balıkçı Gemisi Ruhsat Tezkeresi” alınması gerekecek.

Mavi yüzgeçli orkinos için izin şartı

Düzenlemeyle amatör veya sportif amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığında da yeni dönem başlayacak. Bu avcılık izne tabi tutulurken yakalanan orkinoslar için Orkinos Yakalama Dokümanı (e-BCD) düzenlenmesi gerekecek.

İstavritte 13 santimetre sınırı değişti

Balıkçıların dikkat etmesi gereken değişikliklerden biri de istavrit için geldi.

Ticari ve amatör avcılıkta daha önce 13 santimetre olan asgari avlanabilir istavrit boyu 12 santimetreye çekildi. Ticari avcılıkta ayrıca istavrit için kota uygulaması getirilirken balığın balık unu ve yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı.

Hamsi avlayan teknelere izin belgesi

Ticari balıkçılıkta hamsi avcılığı yapan gırgır, ortasu trolü ve alamana ağı kullanan balıkçı gemilerine yönelik de yeni hükümler getirildi.

Düzenlemeyle belirlenen teknelerin il veya ilçe müdürlüklerinden avcılık izin belgesi alması gerekecek. Karadeniz'de ortasu trolüyle hamsi avcılığına ilişkin saat sınırlamaları da yeniden düzenlendi.

Olta iğnesine 7 santimetre sınırı

Ticari av araçlarıyla ilgili düzenlemelerde de değişiklik yapıldı. Mevzuattaki “iğne büyüklüğü” kriterinin yerine iğne boy uzunluğu esas alınacak.

Buna göre düzenlemenin kapsadığı olta iğnelerinde boy uzunluğu 7 santimetreden küçük olamayacak.

Bu türleri avlamak tamamen yasak

Koruma altındaki su ürünlerine ilişkin liste ve hükümler de güncellendi. Akdeniz foku, büyük beyaz köpekbalığı dahil çeşitli köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları, pina, yılan balığı, yunus ve balina türleri gibi çok sayıda canlı avlanması yasak türler kapsamında bulunuyor.

Bu türlerin avlanması ve mevzuatta belirtilen diğer işlemlere konu edilmesine yönelik yasaklar devam edecek.

Boğazlarda da yeni yasak

Amatör balıkçılık açısından önemli bir başka değişiklik İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ilgilendiriyor. Boğazlardaki trafik ayırım şeritlerinde su ürünleri avcılığı yasaklandı. Ayrıca yüzen kararsız adalara çıkarak avcılık yapılmasına da izin verilmeyecek.

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