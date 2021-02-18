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Dünya Teorik eğitim nedir? Teorik ders nasıl yapılır?
Dünya

Teorik eğitim nedir? Teorik ders nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle okullar uzaktan eğitime geçmişti. 16 Şubat tarihli bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teorik eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, teorik eğitim nedir? Teorik ders nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 12:54:00 -
Teorik eğitim nedir? Teorik ders nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını dünyadaki birçok sektörü durma noktasına getirdi. Bu sektörlerden biri de eğitim sektörüdür. Öğrenciler, kısıtlamaların ne zaman kalkacağını ve okullarına ne zaman dönebileceklerini merak ediyorlar. Yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teorik eğitime geçileceğinin bilgisini verdi. İşte” Teorik eğitim nedir? Teorik ders nasıl yapılır?” sorularının cevabı…

Teorik eğitim nedir? Teorik ders nasıl yapılır?

Teorik eğitim çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir. Teorik ders bilindiği gibi öğretmenlerin tahtaya geçip anlattığı ders türüdür. Teorik eğitim, kitaplardan ve diğer eğitim kaynaklarından öğrenilen bilgiye denir.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,” Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadesini kullandı.

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