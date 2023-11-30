Tenzor International Cup Open Winter Series 2023/2024, Aralık ayında Bodrum'da başlıyor.

Projenin düzenleyicileri - Türkiye'nin Tenzor Yelken Kulübü, Türk Yelken Federasyonu'nun desteğiyle, beş aşamalı bir kış serisi kuruyor; Tenzor International Cup Open Winter Series 2023/2024.

Projenin temeli, Bodrum'da bulunan güzel bir marina ve Akdeniz'e erişim sunan Radisson Collection Hotel'de olacak. Uygun lojistik ve tam hizmet yelpazesi, yarışmacılara maksimum konfor sağlayacak.

Regattalar, Aralık 2023'ten Nisan 2024'e kadar her ay düzenlenecek ve uluslararası bir katılımcı grubunu bir araya getirecek.

Yarışmalar, filo yarışı formatında ve su üzerinde doğrudan değerlendirme ile J/70 tekne sınıfında düzenlenecektir. Her aşamanın programı, üç yarış gününü ve bir antrenman gününü içerir.

Takımlar, kendi tekneleriyle veya ev sahibi organizasyon olan Tenzor Yelken Kulübü Türkiye tarafından kiralanmış teknelerle katılabilirler.

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Türk yelkenci Burak Zengin, projenin sportif ve idari başkanı olarak görev yapıyor. Profesyonel bir yelkenci olarak Burak Zengin, çeşitli regattalar ve serilere katılmaktadır. EKER takımının bir parçası olarak, Burak J/70 sınıfında Türkiye şampiyonalarını, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da bronz madalya, 2021'de Monaco Kış Serisi'nin ilk aşamasında "gümüş" madalya kazandı. İsviçre'de Star Sailing League Gold Cup eleme turunda dördüncü oldu. Ayrıca J/70 sınıfındaki ABD şampiyonalarında (Midwinter Championship, North American Championship) yüksek spor sıralamasına sahip düzenli bir katılımcıdır. Organizatör olarak, Burak Türkiye'de J/70 sınıfındaki Türkiye Turu ve diğer regattalar için başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

TICOWS Takvimi 2023/2024:

• Etap 1: 7-10 Aralık 2023

• Etap 2: 11-14 Ocak 2024

• Etap 3: 8-11 Şubat 2024

• Etap 4: 7-10 Mart 2024

• Etap 5 (FİNAL): 11-14 Nisan 2024