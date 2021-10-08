TENMAK personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca kurumca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 30 sözleşmeli (asli) personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların istenen belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar; “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya aynı adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.
Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İletişim Bilgileri:
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları:
(0 312) 295 87 82
(0 312) 295 87 83
(0 312) 295 87 78
Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr
Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız