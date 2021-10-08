TENMAK personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların istenen belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar; “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya aynı adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları:

(0 312) 295 87 82

(0 312) 295 87 83

(0 312) 295 87 78

Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr

Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA

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