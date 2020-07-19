  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Teniste Dopingle Mücadele Uzaktan Eğitim Semineri yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:24:46 -
Teniste Dopingle Mücadele Uzaktan Eğitim Semineri yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu, sporculara yönelik Dopingle Mücadele Uzaktan Eğitim Semineri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu moderatörlüğünde dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak amacıyla "zoom" uygulaması üzerinden 23 Temmuz Perşembe günü on-line eğitim seminerinin düzenleneceği belirtildi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Rüştü Güner tarafından gerçekleştirilecek seminere katılan sporculara sertifika verileceği kaydedildi.

Seminere katılım başvurularının 21 Temmuz Salı günü saat 16.00'ya kadar "ttf.org.tr" internet sitesinden yapılabileceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı