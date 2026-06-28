Tenisin Dünya Kupası! Wimbledon'da heyecan başlıyor

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvası arasında yer alan Wimbledon, bu yıl 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon maçlarına 139. kez ev sahipliği yapacak.

PARA ÖDÜLÜ 64,2 MİLYON STERLİN

Wimbledon'ın toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 20 oranında artırıldı.

Toplam para ödülü 64,2 milyon sterlinle (yaklaşık 4 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine çıkartıldı.

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada tekler şampiyonları, 3,6 milyon sterlin kazanacak.

SİNNER VE SWİATEK ÜNVANINI KORUMAYA ÇALIŞACAK

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ve tek kadınlarda dünya 3 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Wimbledon'da son şampiyon ünvanını koruyabilmek için korta çıkacak.

Kariyeride iki kez Avustralya Açık ve birer defa Wimbledon ile ABD Açık zaferi yaşayan Sinner, 5. grand slam şampiyonluğu için mücadele edecek.

Son Fransa Açık şampiyonu Alman Alexander Zverev ile 24 kez grand slam zaferi elde eden Sırp Novak Djokovic, tek erkeklerin diğer favorileri olarak göze çarpıyor.

Daha önce 4 kez Fransa Açık, birer defa Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu elde eden Swiatek, Londra'da 7. grand slam zaferini hedefleyecek.

Kadınlarda 4 grand slam zaferine sahip dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ve 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina ile ABD'li tenisçiler Coco Gauff, Jessica Pegula ve Amanda Anisimova, şampiyonluk adayları arasında yer alıyor.

Wimbledon'da gözler, Fransa Açık'ın son şampiyonu olarak turnuvaya gelen Rus Mirra Andreeva'nın da üzerinde olacak.

SERENA WİLLİAMS 4 YIL SONRA TEKLERDE MÜCADELE EDECEK

Wimbledon'a "wild card" (özel davet) ile katılacak ABD'li tenisçi Serena Williams, 4 yıl sonra tekler mücadelesi için korta çıkacak.

Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip 44 yaşındaki Serena Williams, 2022'de tenisi bırakmıştı. Tecrübeli tenisçi, çiftlerde bu yılki Queen's Club Şampiyonası'na katılarak kortlara dönmüştü.

Ayrıca Serena-Venus Williams kardeşler, Wimbledon çift kadınlarda da mücadele edecek.

ALCARAZ SAKATLIĞI NEDENİYLE KATILAMAYACAK

İspanyol Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ın ardından sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a da katılamayacak.

Sezona Avustralya Açık şampiyonluğuyla başlayan Alcaraz, 2026 yılında üst üste ikinci grand slam turnuvasını kaçıracak.

Wimbledon'da 2023 ve 2024 olmak üzere iki kez zafere ulaşan Alcaraz, kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu elde etti.

DJOKOVİC, BİR KEZ DAHA EN BÜYÜK ÜNVAN PEŞİNDE

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic, 25. grand slam zaferini hedefliyor.

Başarılarla dolu kariyerinde 10 Avustralya Açık, 7 Wimbledon, 4 ABD Açık ve 3 Fransa Açık zaferi elde eden Djokovic, 24 kezle en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi ünvanını, Avustralyalı Margaret Court ile paylaşıyor.

Son grand slam zaferini 2023 ABD Açık'ta yaşayan Djokovic, Wimbledon'da şampiyon olması halinde Margaret Court'u geride bırakarak "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanının tek başına sahibi olacak.

ZEYNEP SÖNMEZ, WİMBLEDON ANA TABLOSUNDA

Kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele edecek.

Milli tenisçi, Wimbledon tek kadınlar ilk turunda 28 numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile karşılaşacak.

Geçen yıl Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını alan Zeynep Sönmez, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olmuştu.

Zeynep Sönmez, bu yıl Avustralya Açık'ta üçüncü tur ve Fransa Açık'ta ilk tur oynadı.

AHMET KAPLAN, QUAD TEKERLEKLİ SANDALYE KATEGORİSİNDE YER ALACAK

Fransa Açık'ta final oynayan milli sporcu Ahmet Kaplan, Wimbledon'ın quad tekerlekli sandalye kategorisinde de mücadele edecek.

Tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu olmayı başaran Ahmet Kaplan, Wimbledon'da ise daha önce iki defa yarı final gördü.

EN ÇOK FEDERER VE NAVRATİLOVA KAZANDI

Wimbledon'da tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova 9 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.

Teklerde en fazla kazanan sporcular şöyle:

Erkekler:

Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

Pete Sampras (ABD) - 7

Novak Djokovic (Sırbistan) - 7

Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 9

Helen Wills Moody (ABD) - 8

Steffi Graf (Almanya) - 7

Serena Williams (ABD) - 7

Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2023 - Carlos Alcaraz (İspanya)

2024 - Carlos Alcaraz (İspanya)

2025 - Jannik Sinner (İtalya)

Kadınlar:

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Serena Williams (ABD)

2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

2018 - Angelique Kerber (Almanya)

2019 - Simona Halep (Romanya)

2021 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2022 - Elena Rybakina (Kazakistan)

2023 - Marketa Vondrousova (Çekya)

2024 - Barbora Krejcikova (Çekya)

2025 - Iga Swiatek (Polonya)