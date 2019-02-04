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Tenisçiler Göbeklitepe'yi gezdi

Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis Şampiyonası kapsamında kente gelen sporcular Göbeklitepe ören yerini gezdi- TTF Başkanı Cengiz Durmuş:- "Tenisin her yere yayılabilmesi, Anadolunun her köşesinde olabilmesi için verdiğimiz uğraşın bugün en güzelini yaşıyoruz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:01
Tenisçiler Göbeklitepe'yi gezdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis Şampiyonası'na katılan sporcular, Göbeklitepe ören yerini ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen turnuva kapsamında 20 ilden kente gelen 110 sporcu, raketleriyle "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi gezdi.

Ören yerindeki T biçimli dikili taşları yakından görme fırsatı bulan sporcular, bol bol fotoğraf çektirdi.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, gezinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuları Şanlıurfa'da sporla buluşturmalarının yanı sıra eşsiz bir tarihle de tanıştırdıklarını söyledi.

İlk kez Şanlıurfa'da bir turnuva düzenlediklerini belirten Durmuş, "Tenisin her yere yayılabilmesi, Anadolunun her köşesinde olabilmesi için verdiğimiz uğraşın bugün en güzelini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinden sonra biz de federasyon olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık." dedi.

Durmuş, bu yıl gerçekleştirecekleri turnuvalara Göbeklitepe ismini vermeyi planladıklarını aktararak, Göbeklitepe'nin dünyanın tarihini değiştiren bir yer olduğunu ifade etti.

Sporcuların Göbeklitepe'yi görme heyecanı yaşadığını aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Gençlerimizle kortlarda tenis oynarken bugün burada 12 bin yıllık bir tarihi bir eseri gördüler. Bu çocuklarımız önce kendi ülkelerinde gittikleri yerlerde, ailelerine Göbeklitepe'nin güzelliğini anlatacaklar sonra da uluslararası turnuvalarda oynarken de bu değeri bilerek oraya gidecekler. Biz hem kültürel hem sportif faaliyetlerin aynı anda verilebilecek bir hizmet olduğunu gördük. Bunun huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz."


- "Gençlerin kültürlerini öğrenmeleri önemli"


Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle spor camiasının da bölgeye ilgi göstermeye başladığını dile getirdi.

TTF'nin de bu kapsamda bu yıl ilk turnuvasını Göbeklitepe ismi ile Şanlıurfa'da gerçekleştirdiğini belirten Çiftçi, "110 sporcumuzu burada ağırlıyoruz. Bu bizim için gençlere verilecek mesaj anlamında çok çok önemli. 12 bin yıllık yerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen geçlerimizin kendi kültürlerini, tarihlerini, medeniyetini öğrenmiş olmaları eğitim anlamında da önemli." diye konuştu.

Öte yandan şampiyona 8 Şubat Cuma günü yapılacak final maçıyla son bulacak.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:01
  1. Göbeklitepe
  2. Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis Şampiyonası
  3. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi
  4. TTF Başkanı Cengiz Durmuş
  5. ziyaret

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