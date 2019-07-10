0553 313 94 23

Tenis: Wimbledon

- Karışık çiftlerde mücadele eden Serena Williams ile Andy Murray, 1 numaralı seribaşları Nicole Melichar-Bruno Soares ikilisine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:48
Tenis: Wimbledon


ANKARA (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da karışık çiftlerde mücadele eden ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı Andy Murray, üçüncü turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, yıldız tenisçiler ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı Andy Murray, 1 numaralı seribaşları ABD'li Nicole Melichar ve Brezilyalı Bruno Soares ile karışık çiftler üçüncü tur maçında karşılaştı.

Melichar-Soares ikilisi, 1 saat 30 dakika süren mücadeleyi 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:48
  1. Andy Murray
  2. karışık çiftler
  3. Serena Williams
  4. Wimbledon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem imamları"nın davası
    1. FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem..
    2. Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar..
    3. ABD'den çarpıcı açıklama: Saldırılara..
    4. Hindistan'da elektrik akımına kapılan..
    5. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    6. Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız..
    7. Restoran çalışanlarının bilgilerine..
    8. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi..
    9. Kısa mesafe götürmeyen taksici..
    10. ABD Büyükelçiliği: "ABD’nin Ankara..
    11. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan BM..
    12. Trabzon’da hakkında soruşturma açılan..
    13. Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa’da
    14. Ömer Halisdemir’in kabrine kadar pedal..
    15. Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da
    16. Bakan Pakdemirli Rusya’da
    17. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    18. Suriye sınırındaki orman yangını devam..
    19. Kamboçya'da hükümet karşıtı..
    20. Kocaman: “Şampiyonluk bizim gibi..
    21. HDP'de kurulan "sözde mahkemenin"..
    22. "Myanmar hükümeti ile BM arasındaki..
    23. Ekonomi alanındaki torba teklif Plan..
    24. Gözaltına alına 80 yaşındaki kadın,..
    25. Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli..
    26. Hevsel Bahçeleri’nde 300 polisle..
    27. Fenerbahçeli yöneticilerden Trabzon..
    28. AK Partililere flaş uyarı: Fitneye..
    29. Başkan Erdoğan şehit babasıyla görüştü
    30. Husilerden Suudi Arabistan sınırı..
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"