Tenis: Wimbledon - Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic, Belçikalı Goffin'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı



ANKARA (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da David Goffin'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, tek erkeklerde yarı finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic ile 21 numaralı seribaşı Belçikalı Goffin tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Novak Djokovic, 1 saat 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı. Wimbledon'da en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Roberto Bautista Agut-Guido Pella maçının galibiyle karşılaşacak.



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