Tenis: Wimbledon - Karışık çiftlerde mücadele eden Serena Williams ile Andy Murray, Raquel Atawo-Fabrice Martin ikilisini 2-0 yenerek tur atladı



ANKARA (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da karışık çiftlerde mücadele eden ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı Andy Murray, üçüncü tura yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı Andy Murray, 14 numaralı seribaşları ABD'li Raquel Atawo ve Fransız Fabrice Martin'le ikinci turda karşılaştı. Williams-Murray ikilisi, 1 saat 37 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak üst tura yükseldi. İkili, üçüncü turda 1 numaralı seribaşları ABD'li Nicole Melichar ve Brezilyalı Bruno Soares ile karşı karşıya gelecek.



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