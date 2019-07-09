Tenis: Wimbledon - Tek kadınlarda Çek Barbora Strycova, Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-0 yenerek yarı finalde Serena Williams'ın rakibi oldu



ANKARA (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Johanna Konta'yı 2-0 mağlup eden Barbora Strycova, tek kadınlarda yarı finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, 19 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Konta ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Strycova çeyrek finalde karşılaştı. Barbora Strycova, 1 saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı. Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Strycova, bu turda 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams'a karşı mücadele verecek.



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