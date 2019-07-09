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Tenis: Wimbledon

- Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Simona Halep, Çinli Shuai Zhang'ı 2-0 yenerek yarı finale çıktı

09 Temmuz 2019 Salı 16:46
Tenis: Wimbledon


İSTANBUL (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çinli Shuai Zhang'ı 2-0 mağlup eden Rumen Simona Halep, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, 7 numaralı seribaşı Rumen Halep ile klasmanda 50. sırada yer alan Çinli Zhang, tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde karşılaştı.

1 numaralı kortta oynanan ve 86 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Halep, yarı finale yükselen ilk isim oldu.

Kariyerinde 2014'ten sonra ikinci kez yarı finale çıkan Halep, Elina Svitolina-Karolina Muchova maçının galibiyle eşleşecek.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:46
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