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Tenis: Fransa Açık

Tek erkeklerde Djokovic ve Thiem, tek kadınlarda Anisimova ve Barty yarı finale yükseldi

06 Haziran 2019 Perşembe 18:14
Tenis: Fransa Açık


İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 12. gününde tek erkeklerde Novak Djokovic ve Dominic Thiem ile tek kadınlarda Amanda Anisimova ve Ashleigh Barty yarı finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen çeyrek final maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaştı. Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, rakibini 2 saat 9 dakika süren mücadelede 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u bir saat 47 dakika sonunda 6-2, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı. Geçen yılın finalisti Thiem, yarı finalde Djokovic'in rakibi oldu.


- Kadınlarda Anisimova ve Barty yarı finalde


Tek kadınlar çeyrek finalinde 17 yaşındaki ABD'li Amanda Anisimova, 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile karşılaştı.

Son şampiyon Halep'i bir saat 8 dakika sonunda 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Anisimova, yarı finale yükseldi.

Günün diğer çeyrek final maçında ise 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşı karşıya geldi.

Bir saat 9 dakika süren karşılaşmadan 6-3 ve 7-5 biten setlerle 2-0 galip ayrılan Barty, yarı finalde Anisimova ile eşleşti.


- Nadal ile Federer karşılaşacak


Turnuvada yarın, yarı final maçları oynanacak.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer karşılaşacak. Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.

Erkeklerdeki diğer yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Thiem mücadele edecek.

Tek kadınlarda ise 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile klasmanın 38. sırasındaki Çek Marketa Vondrousova ve 8 numaralı seribaşı Barty ile klasmanda 51. basamakta bulunan Anisimova finale kalabilmek için korta çıkacak.





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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 18:14
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