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Tenis: Fransa Açık

- Tek erkeklerde Nadal ve Federer, tek kadınlarda ise Pliskova üçüncü tura çıktı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:39
Tenis: Fransa Açık


İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) dördüncü gününde, favoriler tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, ATP klasmanının 114. sırasında yer alan Alman Yannick Maden'i 129 dakika süren mücadelede 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Kariyerinde 11 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Nadal, üçüncü turda Belçikalı David Goffin ile eşleşti.

Turnuvaya 2015 yılından bu yana ilk kez katılan 2009 yılının şampiyonu, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise Alman Oscar Otte'yi 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı.


- Pliskova zorlanmadan üçüncü turda


Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, ikinci turda Slovak Kristina Kucova ile karşılaştı.

Simonne-Mathieu kortunda oynanan ve 56 dakika süren maçta rakibini 6-2'lik setlerle turnuva dışında bırakan 27 yaşındaki Pliskova, üçüncü turda Hırvat Petra Martic'in rakibi oldu.

Viktoria Kuzmova ile ikinci tur maçında karşı karşıya gelen 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ise rahatsızlığı nedeniyle ilk sette maçtan çekildi.


- Djokovic ve Osaka korta çıkacak


Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, İsviçreli Henri Laaksonen, 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev de İsveçli Mikael Ymer ile ikinci tur maçına çıkacak.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, Belaruslu Victoria Azarenka, 3 numaralı seribaşı ve son Fransa Açık şampiyonu Rumen Simona Halep de Polonyalı Magda Linette karşısında üçüncü tur bileti arayacak.



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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:39
  1. Fransa Açık
  2. grand slam
  3. Karolina Pliskova
  4. Rafael Nadal
  5. Roger Federer
  6. Roland Garros
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