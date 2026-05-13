Ermeni dostu Cem, Almanya’da başbakan oldu! Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının ödülünü kaptı!

Her fırsatta benim memleketim Türkiye değil Bad Urach diyen, açık açık Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevmediğini söyleyen, 2 Haziran 2016 tarihinde Federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamentosu’nda 1915 yılında Ermenilere dönük olayların “soykırım” olarak kabul edilmesinde etkin rol oynayan Cem Özdemir sonunda ödülünü kaptı.

Tokatlı bir işçi ailenin çocuğu olan 60 yaşındaki Cem Özdemir, bugün yapılan oylamada, Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Birlik Parti’li (CDU) milletvekillerinin çoğunun desteğiyle Baden-Württemberg başbakanlık koltuğuna oturdu.

TÜRKİYE'DE ASKERLİK YAPILMASINI İSTEMİYORDU

Gizli yapılan oylamada, Hafta içinde Koalisyon Sözleşmesi’ni imzalayan Yeşiller ile CDU’nun 112 milletvekili olduğu halde, Cem Özdemir 93 parlamenterin desteğini alarak Almanya’da “Türkiye kökenli ilk Eyalet Başbakanı seçilen politikacı” olarak tarihe geçmeyi garantiledi. 26 milletvekili “hayır” derken 4 parlamenter çekimser oy kullandı. Cem Özdemir, oylamadan sonra yemin ederek resmen göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavrı ve sık sık eleştirileriyle de gündeme gelen Özdemir, Almanyalı Türk gençlerinin Türkiye'de askerlik hizmetini yapmasına da karşı çıkıyordu.