Kozyatağı’nda 200 yıllık vakıf mirası tartışmaların odağında! Rant mı, koruma mı?

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı’nda bulunan ve yaklaşık 200 yıl önce Mehmet Çavuş ile ailesi tarafından vakfedilen 12 dönümlük tarihi arazi, bugünlerde mahalle sakinleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü karşı karşıya getiren büyük bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. İçerisinde "Modern Mehmet Çavuş Camii"nin de bulunduğu stratejik öneme sahip bu vakıf arazisinin bir bölümünün, 2008 yılından bu yana bir turizm şirketine kiralandığı ortaya çıktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 3119 ada 187 parselde bulunan taşınmazın aylık 71 bin 487 lira bedelle kiralandığını ve sözleşmenin halen yürürlükte olduğunu doğruladı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN "6 KATLI BİNA" VE "OTOPARK" İDDİASI

Bölgede yaşayan vatandaşlar, arazinin tarihi ve manevi değerinin hiçe sayıldığını savunuyor. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, kiralayan şirket bölgeye 6 katlı binalar inşa etmeyi planlıyor ve cami önündeki alanın otopark olarak kullanılması isteniyor. Hatta belediyenin şirkete "Garaj bulursanız 6 kat izni veririz" dediği öne sürülüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, alanda düşük yoğunluklu, yatay mimariye sahip ve peyzaj ağırlıklı bir "günübirlik tesis" projesinin planlandığını açıkladı. Kurum, projenin sadece sınırlı ölçekli kafe-restoran işlevi içerdiğini ve cami alanının otopark yapılmasına yönelik bir planlama olmadığını savundu.

300 YILLIK AĞAÇLAR KESİLDİ Mİ?

Tartışmanın bir diğer boyutu ise çevre katliamı iddiaları. Mahalle sakinleri, bölgedeki 300 yıllık tarihi ağaçların Anıtlar Kurulu’ndan izin alınmadan kesildiğini, vatandaşların sert tepkisi üzerine çalışmaların durdurulduğunu iddia ediyor. VGM ise "kontrolsüz ağaç kesimi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü belirtti.

"TEHDİT VE BASKI" İDDİALARI SOSYAL TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Süreç boyunca bölgede ciddi gerginliklerin yaşandığı ifade edilirken bazı mahalle sakinleri, bölgeye çok sayıda polis sevk edildiğini, vatandaşların "sizi dağa kaldırtırım" gibi ifadelerle tehdit edildiğini ve cami cemaati üzerinde baskı kurulduğunu öne sürdü. VGM yetkilileri ise güvenlik tedbirlerinin zaman zaman alındığını ancak kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların "abartılı ve yorum niteliğindedir" olduğunu savundu.

ŞEFFAFLIK SORUSU YANITSIZ KALDI

Tartışmalar sürerken, kira sözleşmesinin tam metni, onaylı mimari projeler, kat planları, ağaç envanteri ve ÇED süreci gibi kritik belgeler hakkındaki sorular ise yanıtsız kaldı. Bir vakıf yetkilisinin, yeni sorulara cevap verilmeyeceğini bildirmesi dikkat çekti. Mahalle sakinleri, bu alanın sadece bir arsa değil, milli bir değer olduğunu belirterek yetkililere sesleniyor: "Bizim amacımız tarihi vakfeden adamların bedduasını almamak. Bu bizim malımız değil; tarih, kültür ve sanat değerimizdir".