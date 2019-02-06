Tenis: FED Kupası - Türkiye, ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi

ANKARA (AA) - Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de mücadele eden Türkiye, ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu.

İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Serinin ilk maçında Çağla Büyükakçay, eski dünya 20 numarası Ana Konjuh'u 7-5, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. İkinci karşılaşmada dünya sıralamasının 25. basamağındaki Donna Vekic, Pemra Özgen'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin galibini belirleyecek çiftler maçında ise Çağla ile Pemra, Jana Fett-Darija Jurak ikilisinin karşısına çıktı. Fett-Jurak çiftinin korttan 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılmasıyla Hırvatistan, seriyi 2-1 kazandı.

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