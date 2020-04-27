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Sağlık

Tenis antrenörlerinden malzeme dağıtımı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tenis antrenörleri, "Siz evde kalın biz size geliyoruz" sloganıyla malzeme dağıttı.

2020-04-27 23:15:24 -
Tenis antrenörlerinden malzeme dağıtımı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tenis antrenörleri, "Siz evde kalın biz size geliyoruz" sloganıyla malzeme dağıttı.


Korona virüsü sürecinde evden çıkamayan sporcuların hareketsiz kalmamaları için Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve beraberindeki tenis antrenörleri eşliğinde "Siz evde kalın biz size geliyoruz" sloganıyla malzeme dağıtımı yapıldı.


Müdür Yıldırım, amaçlarının bu süreçte de sporcu ile olan bağları güçlendirmek olduğunu söyledi.

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