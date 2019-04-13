Tenis: 7. İstanbul Lale Kupası - Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Hindistan'dan Ankita Raina'ya 2-1 yenilerek elendi



İSTANBUL (AA) - 7. İstanbul Lale Kupası'nda milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Hindistan'dan Ankita Raina'ya 2-1 yenilerek elendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Maltepe Sahil Spor Tesisisleri'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde Çağla, Hintli rakibine 2-1 kaybetti. Çiftlerde Pemra Özgen-Greet Minnen ikilisi de Ilona Kremen-Iryna Shymanovich çiftine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Berfu Cengiz-Jessy Rompies çifti ise yarı finalde Marie Bouzkova- Rosalie Van Der Hoek ikilisine 2-0 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı. Turnuva, yarın oynanacak final maçlarıyla sona erecek.



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