Teneffüste çocuklarla ip atladı! Okul polisi çocukların oyun arkadaşı oldu
Zonguldak İlkokulu’nda görev yapan polis memuru, teneffüste öğrencilerin oyununa katılarak çocuklarla ip atladı. O anlar sosyal medyada ilgi görürken okul yönetiminin paylaşımı da dikkat çekti.
“İyi ki bizimlesiniz"
Okul yönetimi yaptığı paylaşımda, "Bir ilkokulda güvenliği sağlamak için görevlendirilmişsen, içindeki çocuk sana ip atlama oyunu da oynatır, çocuklarla kahkaha da attırır. İyi ki bizimlesiniz" ifadelerine yer verdi.
Okula giriş ve çıkışları kontrol altında tutan polis memuru, ders aralarında da çocuklarla iyi anlaştı.
Şanlıurfa'da yaşanan bir okul saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı, okullarda polis memurlarının nöbet tutması kararı almıştı.