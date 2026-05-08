Marmaris'te CHP belediyeciliği kuraklığı! Bakan Bak'tan liyakatsiz yönetime havuz dersi: "Gençler kaygılanmayın biz çözeriz!"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'li Marmaris Belediyesi'nin bir aydır tadilat bahanesiyle kapısına kilit vurduğu yüzme havuzu üzerinden yerel yönetimin basiretsizliğine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından "Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi" notuyla paylaşım yapan Bakan Bak, Marmaris’te yaşayan lisanslı sporcuların mağdur edilmesine ve tesisin atıl bırakılmasına sessiz kalmadı. Milletin imkanlarını millete kapatan zihniyete karşı devletin gücünü hatırlatan Bakan Bak, gençlerin mağduriyetinin giderileceği müjdesini verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmaris Belediyesi'nin 1 aydır tadilat sebebiyle havuzu kapatmasına tepki gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından "Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi" notuyla paylaşımda bulundu. Bakan Bak, Marmaris Belediyesinin 1 aydır tadilat sebebiyle yüzme havuzunu kapalı tutmasına ve Marmaris'te yaşayan lisanslı sporcuların mağdur edilmesine tepki göstererek, "Türkiye'nin her köşesinde bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evelallah biz bunu da çözeriz" dedi.