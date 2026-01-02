  • İSTANBUL
Tendürek Geçidi'nde ulaşım durdu

Alican Öztekin
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Tendürek Geçidi’nde ulaşım durdu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran şiddetli kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ağrı-Van arasında bulunan Tendürek Geçidi, hava muhalefeti nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran şiddetli kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ağrı-Van arasında bulunan Tendürek Geçidi, hava muhalefeti nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Günlerdir devam eden şiddetini artıran fırtına ve yoğun tipi, görüş mesafesinin yer yer sıfıra düşmesine neden oldu. Karayolları ekipleri, can ve mal güvenliğini korumak adına yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapattı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Geçidi, Karayolları 123. Şube Şefliği ile AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan araç olup olmadığını kontrol ederken, kar küreme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yetkililer, bölgedeki hava şartları düzelene kadar sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını veya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye etti.

DOĞRU HABER

