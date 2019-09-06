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Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!

27 Temmuz'da Tendürek Dağı'nda öldürülen teröristin Türkiye-İran sınırındaki Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığı'na ait zırhlı araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran terörist olduğu öğrenildi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:57
Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz 27 Temmuz'da Tendürek’te yürütülen operasyonda turuncu kategoride aranan Agir kod adlı Uğur Aslan ile birlikte etkisiz hale getirilen Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek’in gerçekleştirdiği saldırıları belirledi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde; 27 Temmuz 2019 tarihinde Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan Agir (kod) Uğur Arslan ile birlikte etkisiz hale getirilen, kadın Bölücü Terör Örgütü mensubu Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek’ten alınan parmak izi ile; 21 Şubat 2019 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran sınır hattı üzerinde Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığına ait zırhlı aracın geçişi esnasında, Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca patlatılan EYP’den alınan parmak izinin birbirleri ile aynı olduğu ve söz konusu EYP patlatılması olayının Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek isimli Bölücü Terör Örgütü mensubu tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:57
  1. Gami Zeybek’
  2. Ağrı Valiliği

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  • Ahmet Y.Ahmet Y.1 sa önce
    Helal olsun güvenlik güçlerimize!.. Cehennemin dibine yanmaya, bir odun daha göndermişler. Elleri dert görmesin.

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