Tencerede lokum gibi et kavurma! Bugün iftarda ne pişirsem? Türklerin en lezzetli et yemeği: ağızda dağılıyor, ziyan olmuyor
Besleyici ve şifa kaynağı olarak bilinen, Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya gibi geniş bir coğrafyada çeşitli yapım şekilleriyle damakları lezzetlendiren tarhana, zahmetli uğraşın ardından sofralardaki yerini alıyor. Kavurma, Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinden biridir. Geleneksel olarak, kuzu veya sığır eti yavaşça pişirilerek hazırlanır. İşte kolay yapılışı
Sac kavurma tarifi: Ağızda dağılan, damak çatlatan lezzet.
Tencerede Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi İçin Malzemeler
1 kilo yağsız dana kuşbaşı
250 gram iç yağ
3 yemek kaşığı zeytinyağ
Karabiber
Tuz
Tencerede Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?
Yağı kuşbaşından biraz küçük doğrayarak tencereye alıp kısık ateşte suyunu salıp çektikten sonra erimesi için kavuruyoruz.
Tamamen eridikten sonra kıkırdağını kevgir yardımıyla alıp kuşbaşı doğranmış etleri ilave ediyoruz.
Kaynara çıktıktan sonra kısarak suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz.
Tencerenin kapağını açık tutarak suyunu tamamen çekmesini sağlıyoruz.
Son 15 dakika kala zeytinyağ ve baharatını ekleyerek kavuruyoruz.
Altını kapatarak biraz dinlendirip servis ediyoruz
Eti çok küçük doğrarsanız pişerken daha da küçüleceği için kurur, büyük doğrarsanız geç pişer. Orta büyüklükte doğramanızı tavsiye ediyoruz.
Kendi yağında yavaş pişirdiğimiz için yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Zeytinyağ ise yağın donmasını engelleyerek lezzetini artırıyor.
Deneyeceklere afiyet olsun.
Püf noktaları
Eti çok küçük doğrarsanız pişerken daha da küçüleceği için kurur, büyük doğrarsanız geç pişer. Orta büyüklükte doğrayınız. Kendi yağında yavaş pişirdiğimiz için yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Zeytinyağ ise yağın donmasını engelleyerek lezzetini artırıyor.
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