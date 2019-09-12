Tencerede kek tarifi Tencerede kek pişirilir mi?
Ani bir misafiriniz geliyor ama fırınınız bozuk mu? Ya da canınız kek istedi ancak fırınınız güzel pişiriyor mu?12 Eylül 2019 Perşembe 12:47
O halde gelinbir de tencerede kek deneyelim!
Malzemeler:
2 ya da 3 yumurta
1su bardağından bir parmak eksik toz şekeri
1çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1.5 ya da 2 su bardağı un
Dilerseniz kakaolu da yapabilirsiniz. Kakao ilave edecekseniz bir fincan ölçü kullanabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi malzemeler normal kek tarifiyle aynı.
Yapılışını da aktaralım:
Yumurtayı ve şekeri iyice çırpıyoruz (karıştırıyoruz)
Sıvıyağı ve sütü ilave edip karıştırdıktan sonra vanilya, kabartma tozu ve unu eleyerek ilave diyor ve hepsini karıştırıyoruz.
Malzemeleri hazırlarken büyük bir tencereye su doldurup kaynatın.
Hazırlanan harcı kek kalıbına aktarın ve kaynayan su dolu tencereye kek kalıbınızı yerleştirin.
Yaklaşık 40-50 dakikapişirdikten sonra ocaktan alın ve kekinizi soğutun.
Artık kalıptan çıkarıp servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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