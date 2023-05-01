Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! Uğur Dündar’ın yeni adresi orası oldu
CHP amigosu Uğur Dündar, yeni kanalını ‘ben Uğur, geliyorum’ ifadeleriyle duyurdu.
CHP amigosu Uğur Dündar, yeni kanalını ‘ben Uğur, geliyorum’ ifadeleriyle duyurdu.
13 Nisan’da TV 100'den istifa eden 79 yaşındaki Dündar’ın yeni adresi belli oldu.
Dündar, yakın zamanda yayın hayatına başlayan Sözcü TV ile anlaştı. Bu anlaşma, “Tencere yuvarlandı, kapağını buldu” sözünü akıllara getirdi.
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