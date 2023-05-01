  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam müjdesi

Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör sevici Demirtaş Cumhur İttifakı'nı hadsizce hedef aldı! 'Taliban ittifakını durdurmak için...'

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı vereceği şirket FETÖ'nün ikizi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması! O detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Örgütün sözde lideri etkisiz hale getirildi

Mehmet Ali Çelebi: Atatürkçü çizgi Cumhur İttifakı'ndadır

İmamoğlu'nun kendi haline bıraktığı İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar 'İBB istifa' sloganlarıyla tepki gösterdi

AB ülkeleri gaz fiyatlarında rekorlar kırdı, sürat devam ediyor! Spot piyasada doğalgaz fiyatı, ayrıntıları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız
Gündem Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! Uğur Dündar’ın yeni adresi orası oldu
Gündem

Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! Uğur Dündar’ın yeni adresi orası oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-01 11:13:00 -
Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! Uğur Dündar’ın yeni adresi orası oldu

CHP amigosu Uğur Dündar, yeni kanalını ‘ben Uğur, geliyorum’ ifadeleriyle duyurdu.

CHP amigosu Uğur Dündar, yeni kanalını ‘ben Uğur, geliyorum’ ifadeleriyle duyurdu.

13 Nisan’da TV 100'den istifa eden 79 yaşındaki Dündar’ın yeni adresi belli oldu.

Dündar, yakın zamanda yayın hayatına başlayan Sözcü TV ile anlaştı. Bu anlaşma, “Tencere yuvarlandı, kapağını buldu” sözünü akıllara getirdi. 

Bir türlü dikiş tutmuyor! Uğur Dündar’dan yeni karar
Bir türlü dikiş tutmuyor! Uğur Dündar’dan yeni karar

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir türlü dikiş tutmuyor! Uğur Dündar’dan yeni karar

Enver Aysever Tuncay Özkan bombasını patlattı! FETÖ ile ilişkisi, Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar iddiası...
Enver Aysever Tuncay Özkan bombasını patlattı! FETÖ ile ilişkisi, Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar iddiası...

Medya

Enver Aysever Tuncay Özkan bombasını patlattı! FETÖ ile ilişkisi, Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar iddiası...

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Ali ile ikisi bir araya geldi ve ben Fenerbahçe’liğimi derin dondurucuya koydum.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23