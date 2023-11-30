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Gündem Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Seçil Erzan, Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle Silivri Cezaevi'nde aynı koğuşta
Gündem

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Seçil Erzan, Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle Silivri Cezaevi'nde aynı koğuşta

Yeniakit Publisher
2023-11-30 11:56:00 -
Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Seçil Erzan, Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle Silivri Cezaevi'nde aynı koğuşta

Yüksek kârlı fon vaadiyle futbol dünyasından ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan, kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle Silivri Cezaevi'nde aynı koğuşa yerleştirildi.

Seçil Erzan, İstanbul'da Denizbank'ın Levent şubesinde müdürlük yaptığı sırada yüksek kâr getirili fon vaadiyle futbol dünyasından önemli isimleri kandırdı.

Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

Erzan'ın cezaevi değiştirildi

Yapılan şikayetin ardından Erzan, 11 Nisan'da tutuklandı.

11 Nisan’da tutuklanan Erzan, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldı.

Ancak Seçil Erzan, dün Marmara (Silivri) Cezaevi'ne nakledildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzan'ın cezaevi nakli sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Candan kardeşlerle aynı koğuşa yerleştirildi

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin paylaştığı bilgiye göre; Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa yerleştirildi.

Öte yandan Erzan, 'dolandırıcılık' ve resmi evrakta sahtecilikle suçlanırken Candan kardeşler ise geçen 16 Kasım’da, çok sayıda kişinin 'ucuz araç' vaadi ile dolandırıldığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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Yorumlar

Murat murat

Şampiyonlar ligi

Okur

Sadece seçil erzan tek başına suçlu olamaz böyle büyük işte. para yatıran futbolcular teknik direktörler onlarda yargılanmalı gerçek neyse ortaya çıkmalı.
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