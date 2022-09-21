Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Davutoğlu Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası 'tencere yuvarlandı kapağını buldu' yorumları yapıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Akşener, Davutoğlu'nu "Sayın Başbakan'ım hoş geldiniz" diyerek karşıladı.
Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar ise 'tencere yuvarlandı kapağını buldu' yorumunu yaptı.