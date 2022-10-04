Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! CHP’ye katılan ismin önceki partileri herkesi şok etti
AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç CHP’ye katıldı. Öztunç’a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç CHP’ye katıldı. Öztunç’a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Fehmi Öztunç’u makamında kabul ederek rozetini taktı.
Fehmi Öztunç, daha önce Refah Partisi, ardından Fazilet Partisi kurucu üyeliği ve Hakkari İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. AK Parti kurucu üyeleri arasında da bulunan Fehmi Öztunç, ayrıca Hakkari Kurucu İl Başkanı ve 22'nci dönem Hakkari Milletvekilliği yaptı.