Tencere temizlemek artık sanıldığı kadar zor değil

1-SİRKE VE KARBONATA GÜVENİN

Bulaşık teli ile zarar görmeyecek tüm tencere ve tavalara rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Önce tencerenin yanmış kısmını kaplayacak kadar su bardağıyla sirke doldurun. 1 su bardağı sirke için 1 tatlı kaşığı karbonat ölçüsüne göre de karbonat ekleyerek 1 saat bekletin. Koyduğunuz su miktarıyla aynı miktarda su ekleyip yavaş yavaş kaynatın. Bu karışım kaynarken dibi tutan tencerenin içindeki yanıkları yumuşatır.

Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha bekletip tencereyi ocaktan alın. 10-15 dakika bekletip yıkayın. Eğer dibinde kalıntılar varsa bir kaşık yardımıyla kazın ve bulaşık teliyle dairesel hareketler yaparak temizleyin. Yanıklar daha da fazla ise bu su ile tencereyi 24 saat bekletip öyle yıkayın.

2-BULAŞIK KAPSÜLÜ İLE TENCERELER TERTEMİZ

Kararmış tencereler için kararan yerin üzerine kadar, yanmış tencereler için yanık yerin hemen üzerine kadar su koyun ve tencerenin içine 1 tane bulaşık makinesi tableti atın. Bu şekilde 10 dakika kaynatın. Kararmaların, yanıkların miktarına göre birkaç saat ya da 24 saat bekletin. Sonra bir spatula ya da kaşık yardımı ile kazın. Güzele yıkayarak işlemi bitirdiğinizde tencereniz tertemiz olacak.

3- BİR DE BULAŞIK DETERJANINI DENEYİN

Kararmaları, yanıkları geçecek hizada tencereye sıcak su koyun. Üzerine bulaşık deterjanı ekleyin ve iyice köpürtün. Bu şekilde kaynatın. Su kaynamaya başladıkça lekeler geçmeye, yanıklar çözülmeye başlayacaktır. Ardından soğumaya bırakın ve yıkayın.

4-ÇAMAŞIR DETERJANI DEYİP GEÇMEYİN

Sıcak ama kaynar olmayan 1 litre suya 1 çorba kaşığı çamaşır deterjanı ölçüsüyle doldurun. Bu şekilde birkaç dakika kaynatıp suyu dökün. Tam olarak geçene kadar bu işlemi uygulayın.

5- LİMON SUYU VE TUZ İKİLİSİ FAVORİNİZ OLACAK

Bir miktar tuz ve tuz miktarının 2 katı miktarda limon suyunu tencerenize koyun. Yarım saat bekleyip ovun. Kısa ve etkili bir yöntem.