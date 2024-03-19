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Aktüel Tencere şirketlerinin devi iflas bayrağını çekti!
Aktüel

Tencere şirketlerinin devi iflas bayrağını çekti!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:37:59 - 2024-03-19 23:37:55
Tencere şirketlerinin devi iflas bayrağını çekti!

Türkiye'de çok sayıda satan dünyaca ünlü ABD’li düdüklü tencere devi Instant Brands, iflas etti.

Türkiye’de vazgeçilmez marka olan ABD merkezli düdüklü tencere markası Instant Brands, zorlu ekonomik koşullar ve Kovid-19’un etkileriyle baş edememenin bir sonucu olarak iflasını açıkladı.

Çin’deki üretimleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan firma, uzun süredir zor günler geçiriyordu. Sonunda, Houston’daki federal iflas mahkemesine başvurarak iflasını resmen ilan etti.

Türkiye pazarında da önemli bir etkiye sahip olan Instant Brands, 1800’den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum, çalışanlar arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, işsizlikle karşı karşıya kalan çalışanlar yeni iş arayışlarına başladı.

Kovid-19 sürecinde satışlardaki düşüşün devam etmesi, şirketin mali durumunu daha da kötüleştirdi. Şirket yetkilileri, sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranlarının şirketi olumsuz etkilediğini belirtti.

Instant Brands’in Türkiye’de de satışta olan ürünleri yoğun ilgi görüyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2010 yılından itibaren internet üzerinden yapılan satışlarla Türkiye’de önemli bir pazar payı elde eden marka, iflas haberinin Türk tüketicileri üzerinde üzüntü yarattı.



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