  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi
Dünya

Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

ABD'de, 3 Kasım seçimlerini kazanan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yemin etmesiyle ABD Kongresinin 117. dönemi başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 02:28:00 -
Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

3 Kasım'da temsil ettikleri eyaletlerde seçimleri kazanan Kongre'nin yeni üyeleri, başkent Washington'da yemin töreni heyecanı yaşadı.

Senato Genel Kurulundaki yemin seremonisinde, Senato'ya başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in huzurunda 32 senatör yemin ederek göreve başladı.

Törende yeni ya da seçimi yeniden kazanan senatörler yemin ederken, gündemde 3 Kasım'da kazananların belli olmadığı ve 5 Ocak'ta yapılacak 2. tur seçimlerine kalan Georgia eyalet seçimleri vardı.

2 sandalyenin sahibinin belli olacağı 5 Ocak'taki seçimlerde adaylar birbirine yakın seyrederken, halen 50 senatöre sahip Cumhuriyetçi Parti'nin kazanmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.

Her 2 yılda bir yapılan seçimlerde tamamı yenilenen 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde de yemin töreni gerçekleştirildi.

Pelosi yeniden seçildi

Öte yandan sonucu merakla beklenen Temsilciler Meclisi başkanlık seçimleri beklenenden daha yakın bir sonuçla bitti.

Oylamada Demokratları temsilen halen bu görevi yürüten Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy yarıştı.

216 vekilin oyunu alan Pelosi, 209 oyda kalan McCarthy'yi geride bırakarak 2 yıllığına yeniden bu göreve 4. kez seçildi.

3 Kasım'daki seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisinde 222 sandalye çıkarırken, Cumhuriyetçi Parti ise sandalye sayısını 211'e yükseltmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı
Dünya

Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı

Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası Türk ürünlerine boykot kararı alan Ermenistan, İran ile bir anlaşma yaptı.
ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar
Korona Virüs

ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar

Koronavirüs salgınının çıktığı ülke olan Çin ile ilgili bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthe..
Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu
Gündem

Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu

Ehliyetlerin çipli kimliklere taşınmasını kapsayan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaş başvurarak yararlan..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay