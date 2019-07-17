0553 313 94 23

TEMSA’da yönetim değişikliği

TEMSA’nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
TEMSA’da yönetim değişikliği

TEMSA’nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı.


Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA’nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aslan Uzun, kariyerine 1988 yılında Koç Grubu’nda başladı. Uzun, Koç Grubu’nda Ford Otosan’da başlayan 17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram Dış Ticaret Başkan Yardımcısı ve TNT Lojistik İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Ceva Lojistik’in Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Mısır ve Orta Asya’dan Sorumlu Başkanı görevini yürüten Uzun, sonrasın da Toros Tarım’ın Başkanı olarak görev üstlendi. 2013 yılından itibaren Enerya Genel Müdürü ve STFA Enerji Grubu Başkanlığı görevini yürüten Aslan Uzun, TEMSA’ya katılmadan önceki son görevinde STFA Grubu’nda CEO ve İnşaat Grubu Başkanı görevlerini sürdürüyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van YYÜ’de “15 Temmuz” konulu konferans
    1. Van YYÜ’de “15 Temmuz” konulu konferans
    2. Şehit çocuklar ve askerler için..
    3. Erbil’deki saldırıda 2 kişi hayatını..
    4. Hüseyin Sözlü, Devlet Bahçeli'nin..
    5. "Contemporary Istanbul" eylülde..
    6. Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı’nda..
    7. Edirne'de 159 düzensiz göçmen..
    8. Zabıtadan dilenci ve seyyar operasyonu
    9. Denizli’de dolu tarım arazilerinde..
    10. TEMSA’da yönetim değişikliği
    11. Diyarbakır’da ilaçlama çalışmaları..
    12. Başkan Özlü, “Kalıcı konutlar bölgesi..
    13. Pehlivanlar şehitler için mindere çıktı
    14. FETÖ elebaşının yeğenlerine 12'şer yıl..
    15. Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular..
    16. Ardıç, Genel Başkan Atalay’ı ziyaret..
    17. Manisa BBSK, Zahit Fındık’ı renklerine..
    18. Türk doktorun başarısı gururlandırdı
    19. Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
    20. Kablo hırsızları tutuklandı
    21. Başkan Şerifoğulları,"İmar planını..
    22. Vali Doğan: "Yatırımlarda en çok nakdi..
    23. Fetullah Gülen'in yeğenleri hakkında..
    24. Daha temiz bir Akhisar için çöp..
    25. Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı
    26. GÜNCELLEME - Erbil'de Türk..
    27. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan..
    28. Başkan Özlü’nün başdanışmanı Yıldız..
    29. "Üniversite tercihinde akademik kadro..
    30. Özgür Gündem davasında karar verildi!
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda