TEMSA ve Mesnevi, 31 yıllık iş birliğini 15 otobüslük yeni teslimatla taçlandırdı!

Türkiye’de yatırımlarını sürdüren iki köklü kurum, TEMSA ve Mesnevi Turizm, 31 yıllık iş ortaklıklarını yeni bir araç teslimatıyla güçlendirdi. Son dönemde Türk turizm sektörüne yönelik en büyük sıfır araç teslimatlarından biri olarak dikkat çeken iş birliği kapsamında, TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde üretilen Maraton model 15 yeni nesil otobüs Mesnevi Turizm’in kullanımına sunuldu. Kapadokya’da, Mesnevi Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mesnevi, TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ ve iki şirketin yönetim ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen teslimat töreniyle birlikte, Mesnevi Turizm’in filosundaki TEMSA markalı araç sayısı da 40’a yükselmiş oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesnevi Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mesnevi, tüm TEMSA yöneticilerine teşekkür ederken, “TEMSA ile çok uzun yıllardır devam eden iş birliğimizi bu yeni alımımızla bir adım daha ileri taşıdık. Türkiye’nin kendi alanında lider markalarından biri olan TEMSA’nın yeni nesil araçlarıyla, hem yolcularımıza hem de kendi personelimize çok daha konforlu ve güvenli bir seyahat fırsatı sunacağız” dedi.

“Sektörümüzü yüksek konfor ve kalite odağında dönüştürmeyi sürdüreceğiz”

TEMSA ile Mesnevi Turizm arasındaki iş ortaklığının, bundan 31 yıl öncesine dayandığını ifade eden TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp de, “Umuyorum çok daha uzun yıllar, sektörümüzü yüksek konfor ve kalite odağında iyi yönde dönüştürmeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyetini, kalite ve konforu, güvenliği her zaman kendi işlerinde ön planda tutmuş bu iki köklü marka arasındaki iş birliğini daha da büyütmek için çalışacağız. Bugün bu teslimatla birlikte, Mesnevi Turizm filosundaki TEMSA markalı araç sayısı 40’a ulaştı. Bu sayıyı çok daha yukarılara çıkarmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Umuyoruz yakın zamanda, farklı model araçlarımızı kapsayan yeni anlaşmalarımızı duyurarak iş birliğimizi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ da, tüm Mesnevi Turizm ekibine teşekkür ederken, “Mesnevi Turizm, Türkiye’de özellikle kültür turları alanında fark yaratmış bir marka. Kültür turlarında, kullanılan otobüslerin konforu ve güvenliği müşteri memnuniyetinin, hizmet kalitesinin vazgeçilmez bir unsuru. Bunun yanında bu araçların düşük yakıt tüketimine sahip olması, şirketler için çok önemli bir maliyet avantajını beraberinde getiriyor. Biz TEMSA olarak, Maraton model bu yeni araçlarımızla aslında bu iki yaklaşımı bir arada sunuyoruz. Bu araçların, Mesnevi Turizm’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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