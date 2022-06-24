Temmuzda memur zam oranı ne kadar 2022? Memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beklenen Temmuz ayı memur zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz.” dedi.

Bakan Nurettin Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi. Nebati, ''Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarında yüzde 40'lara varan bir artış olabileceğini açıklamıştı. Kurtulmuş, "İşçi ve memur emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak" demişti.

2022 temmuz memur zammı yüzde kaç?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak. Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.

SGK Bağkur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Haziran enflasyonu son 19 yılın ortalamasında çıkarsa temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 35.89, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 35.26 oranında zam yapılacak.

Haziran ayı enflasyonu son 4 yılın ortalaması düzeyinde gerçekleşirse bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 36.93 oranında zam gündeme gelecek.