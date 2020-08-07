Temmuzda hava yoluyla yaklaşık 6,2 milyon yolcu taşındı

ANKARA (AA) - Türkiye genelindeki havalimanlarında temmuzda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 6 milyon 224 bin 921 olarak kayıtlara geçti.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 2, dış hatlarda 19 bin 166 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 92 bin 192 olarak gerçekleşti.



Temmuzda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 608 bin 184, dış hat yolcu trafiği ise 1 milyon 614 bin 484 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 6 milyon 224 bin 921 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, temmuzda iç hatlarda 50 bin 719 ton, dış hatlarda 145 bin 902 ton olmak üzere toplam 196 bin 621 tona ulaştı.



- Ocak-temmuz dönemi



Ocak-temmuz döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 286 bin 778, dış hatlarda 144 bin 271 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 556 bin 489 uçağa hizmet verildi.



Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 26 milyon 507 bin 318, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 167 bin 393 olduğu söz konusu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 42 milyon 711 bin 650 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 236 bin 567 ton, dış hatlarda 997 bin 816 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 234 bin 383 tona ulaştı.



- İstanbul Havalimanı



İstanbul Havalimanı'ndan temmuz ayında 13 bin 272 uçak, 1 milyon 400 bin 15 yolcu hizmet aldı.

Havalimanına temmuzda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 7 bin 104, dış hatlarda 6 bin 168 olmak üzere toplamda 13 bin 272 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 805 bin 184, dış hatlarda 594 bin 831 olmak üzere 1 milyon 400 bin 15 olarak gerçekleşti.



İstanbul Havalimanı'nda ocak-temmuz dönemde ise 109 bin 795 uçak ve 14 milyon 307 bin 961 yolcu trafiği gerçekleşti.



Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2020 yılının 7 aylık döneminde 19 bin 745 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 129 bin 540 uçak trafiği gerçekleşti.